Stiri pe aceeasi tema

- ”Romania are un numar de companii de stat (care produc arme – n.r.) in care Ministerul Economiei este actionar majoritar, avem 14 companii care functioneaza, care asigura o gama largita de produse, munitie si servicii, mentenanta pentru Ministerul Apararii Nationale si nu numai. Dar vreau sa va spun…

- Un medic dentist caștiga in Romania, in medie, circa 3.500 EUR pe luna; Media de varsta a cadrelor medicale din clinicile Life Dental Spa este de 30-35 ani; Topul țarilor cu cele mai mari salarii in domeniul stomatologic; Life Dental Spa și-a bugetat investiții de peste 2 mil. euro in deschiderea a…

- Aleșii romanilor, deputații și senatorii, conform statutui, merg in cele doua Camere legislative ale Parlamentului Romaniei pentru a apara drepturile cetațenești ale celor care ii voteaza la alegerile parlamentare. Cel puțin așa ar trebui sa funcționeze totul intr-un stat democratic, așa cum se pretinde…

- Domeniul medical pare unul foarte banos in mintea multora, dar cu toate astea conturile celor care au terminat studii in domeniu depind de funcție și de țara in care locuiești. Din pacate, Romania este țara cu cel mai mic salariu in acest scenariu, in comparație cu Germania, Franța sau Belgia. Iata…

- Este una dintre industriile de top atunci cand vine vorba despre salarii, insa oamenii cu pregatire in domeniu sunt puțini.Este vorba despre sectorul IT, care se confrunta mereu cu deficit de personal astfel ca angajatorii iși vaneaza viitorii angajați de pe bancile facultaților.Astfel,…

- Deputatul USR-PLUS de ALBA, Beniamin Todosiu, crede in renașterea cinematografiei romanești: „ Peste 10 ani, industria cinematografica din Romania va fi total diferita” Deputatul USR-PLUS de ALBA, Beniamin Todosiu, crede in renașterea cinematografiei romanești: „ Peste 10 ani, industria cinematografica…

- Romanii care sunt in cautarea unui loc de munca la inceput de an trebuie sa știe care este compania din Romania care face sute de angajari. Aceasta companie are mare nevoie de oameni și a marit si salariile de la 1 ianuarie. O companie face sute de angajari. Unde trebuie sa se adreseze cei interesați…

- Joburile in IT sunt la mare cautare in Romania, datorita beneficiilor financiare substanțiale de care dispun angajații. Ce salariu caștiga, mai exact, un programator la noi in țara. Onorariile sunt uriașe, pornesc de la cateva mii de euro. Ce salariu primește un roman pentru un job in IT Angajatorii…