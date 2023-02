Stiri pe aceeasi tema

- ANM a emis pentru miercuri, 15 februarie, un COD GALBEN valabil pana la ora 11:00 pentru Sighetu Marmației, Bocicoiu Mare, Sapanța, Remeți, Campulung la Tisa, Sarasau. Se va semnala local ceața care determina scaderea vizibilitații sub 200 m, izolat sub 50 m. Source

- ADI Deșeuri Maramyreș a anunțat ca de la inceputul acestei luni, inca 9 localitați din Maramureșul Istoric au intrat in programul de colectare selectiva a reciclabilelor din poarta in poarta in cadrul proiectului ADIGIDM Maramureș „Logica in colectare incepe din selectare”. „Localitațile in care operatorii…

- Polițiștii de frontiera maramureșeni, in cooperare cu reprezentanți ai Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș au descoperit pe raza orașului Borșa, doua autoturisme in valoare de peste 60.000 de euro, cautate de autoritațile din Belgia. Cele doua autoturisme au fost depistate atunci cand polițiștii…

- E.ON Energie Romania și Plimob, fabrica de scaune din Sighetu Marmației finalizeaza luna aceasta construcția unei centrale fotovoltaice cu o putere instalata de 1 MW, in urma unei investiții in valoare de aproape 775.000 de euro. Oficial ni s-a transmis ca respectiva centrala va avea 2.400 de panouri…

- Asociația ROST a anunțat ca a fost incheiata campania de teren a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronica – INOE 2000 in care au fost inregistrate masuratori geofizice, completate de survol aerian, prin care au fost obținute informații referitoare la ipoteza existenței unei…

- Unul dintre ucrainenii care au fost gasiți aseara de polițiștii de frontiera in zona muntoasa a localitații Poienile de sub Munte a decedat din cauza hipotermiei. „In ciuda tuturor eforturilor depuse de echipele de salvatori, in jurul orei 05.30 am fost informați de catre unitatea sanitara ca unul dintre…

- Tragedie aseara in apropiere de Sighet. Un sighetean de 57 de ani și-a pierdut viața dupa ce roțile unui autoturism au trecut peste el. La evenimentul rutier petrecut pe DN18, in localitatea Tisa, au ajuns polițiștii din Sighetu Marmației. „In urma deplasarii la fața locului și din primele verificari…

- Polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Sarasau au fost sesizați, in seara zilei de 25 noiembrie, de catre un sighetean de 31 de ani ca a fost agresat fizic pe raza localitații Sarasau. „Din primele verificari, polițiștii au constatat faptul ca un autoturism condus de un barbat de 35 de ani, in care se…