- Procuratura Anticorupție a depus astazi, 6 martie 2020, un demers privind aplicarea masurii preventive de arest pentru 30 de zile in privința fostului Guvernator al Bancii Naționale, Dorin Draguțanu. Informația a fost confirmata pentru UNIMEDIA de catre purtatoarea de cuvant a Procuraturii, Maria Vieru.

- 10:40 Doi viceguvernatori, printre care și soțul unei deputate PD, reținuți in urma perchezițiilor de la BNM. Informația fost confirmata de surse ale UNIMEDIA. Este vorba de viceguvernatorii Ion Sturzu și Aureliu Cincilei. Aureliu Cincilei este și soțul deputatei Ruxanda Glavan. Contactat telefonic,…

- Procuratura Anticoruptie desfasoara in aceasta dimineata, 5 martie, actiuni de urmarire penala la sediul Bancii Nationale a Moldovei. Solicitata de IPN, Maria Vieru, purtatorul de cuvant al Procuraturii Generale, a declarat ca actiunile au loc in contextul investigatiilor in dosarul fraudei bancare.

- CHIȘINAU, 5 mar - Sputnik. Acțiuni de urmarire penala au loc la Banca Naționala a Moldovei in dosarul privind frauda bancara. Informația a fost confirmata pentru Sputnik Moldova de șeful serviciului de presa al Procuraturii Generale, Maria Vieru. Surse media vorbesc de mai multe rețineri.…

- Procuratura Anticorupție efectueaza acțiuni de urmarire penala la sediul Bancii Naționale a Moldovei (BNM) in dosarul privind frauda bancara. Informația a fost confirmata pentru Canal 2 de catre ofiterul de presa al Procuraturii Generale, Maria Vieru.

- Mihail Ivanov, procurorul care gestioneaza urmarirea penala în dosarul privatizarii „Air Moldova”, în dosarul licitațiilor de sute de milioane de lei câștigate de firma „Bass System” sau în dosarul celor doi procurori de la Procuratura Chișinau,…

- Deputatul Sergiu Sîbu este cercetat într-un dosar de corupere activa. Informația a fost confirmata pentru UNIMEDIA de catre ofițerul de presa al Procuraturii Generale, Maria Vieru. Potrivit sursei citate, Sîrbu urmeaza sa fie audiat astazi la Procuratura Anticorupție.…

