- Actualul prefect al judetului Salaj, Virgil Turcas, este propunerea PNL pentru functia de subprefect, care le revine liberalilor, conform negocierilor purtate in cadrul aliantei de guvernare. "Maine (luni n.r.), conducerea nationala a PNL va valida si nominaliza propunerea filialei PNL…

- Conducerea naționala a PNL va valida și nominaliza propunerea filialei PNL Salaj pentru funcția de subprefect al județului, in persoana lui Virgil Țurcaș, actualul prefect al Salajului. Celalalt subprefect va fi din partea alianței USR-PLUS, urmand sa aflam numele lui zilele viitoare. Reamintim ca in…

- Propunerea PNL Alba pentru funcția de prefect al județului Alba, in persoana lui Nicolae Albu, a fost validata, cu unanimitate de voturi, in cadrul Biroului Județean al formațiunii politice. A fost singura propunere iar aceasta va fi transmisa catre Biroul Permanent Național al Partidului Național Liberal,…

- TREI nume noi, propuse de USR Alba pentru funcția de subprefect al județului. Cine sunt noii candidați USR Alba a decis, in cadrul unui vot secret organizat de catre Biroul Județean al partidului, care voi fi noile nominalizari pentru funcția de subprefect a județului Alba. Astfel, potrivit informațiilor…

- Biroul Județean USR Alba a decis prin vot secret cele trei nominalizari pentru funcția de subprefect al județului Alba. Persoanele nominalizate exprima profesionalism și dedicare, dar mai ales diversitatea, fiind persoane atat din USR cat și din PLUS, acest lucru intarește,inca o data, ideea de Alianța.…

- In cadrul filialei USR Constanta, au fost depuse mai multe dosare de candidatura In aceasta seara, au fost stabilite nominalizarile care vor fi trimise catre Biroul National al USR, in vederea desemnarii viitorului subprefect al judetului Constanta Cele trei nominalizari sunt: Anca Manaila, Dumitru…

- Ziarul Unirea Avocatul Marius Nicoara, propunerea USR pentru funcția de subprefect al județului Alba In urma negocierilor politice, la nivel național, din actuala coaliție de guvernare, filiala USR Alba a obținut un post de subprefect. Potrivit surselor ziarulunirea.ro acesta va fi Marius Nicoara, avocat…

- Florin Citu este candidatul pentru functia de prim ministru. Presedintia Camerei revine PNL, iar cea a Senatului revine USR PLUS.Liderul PNL Ludovic Orban a declarat vineri seara, la finalul negocierilor cu USR PLUS pentru formarea unei coalitii, ca Florin Citu este candidatul pentru functia de prim…