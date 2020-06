ACTUALIZARE-Fata răpită, sâmbătă, din orașul Borșa de un necunoscut a fost găsită în județul Arad Ieri, 20 iunie, in jurul orei 18.45, Adam Corina Andreea, in varsta de 17 ani din orașul Borșa, județul Maramureș, a fost urcata cu forța de catre un tanar, intr-un autoturism de culoare neagra, pe strada Dragoș Voda in zona Peco din orașul Borșa, care și-a continuat deplasarea intr-o direcție necunoscuta, a informat, duminica, la ora 00:25, Inspectoratul de Poliție a Județului Maramureș. Semnalmente minora: ten deschis, inalțime 160 cm, greutate 67 kg, ochi caprui, par negru, creț și lung. La momentul dispariției era imbracata cu o salopeta de culoare alba cu dungi negre, incalțata cu pantofi… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

