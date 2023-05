Preocuparea oamenilor pentru sanatate este un lucru firesc. Doar ca, in cautarea raspunsurilor la multitudinea de intrebari, sursele identificate pot sa nu ofere intotdeauna informații corecte. Lucru care nu doar ca poate deruta, dar poate face și mult rau. Cum ar fi, de exemplu, ca la intrebarea „Ma pot imbolnavi de cancer de san daca nu am avut niciun caz in familie?” persoana interesata sa gaseasca un raspuns negativ. Ceea ce nu este adevarat, de vreme ce s-a demonstrat ca ereditatea are un cuvant de spus dar numai intr-un procent situat intre 5 și 10 % din totalul imbolnavirilor. Pe de alta…