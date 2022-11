Actualitate medicală/ În România- 11,6 % din populaţia adultă are dibet * 3 din 10 romani au prediabet Ziua de ieri, 14 noiembrie, a fost dedicata luptei pe plan international impotriva diabetului zaharat. A fost marcata pentru prima data la 14 noiembrie 1991, din initiativa Organizatiei Mondiale a Sanatatii si a Federatiei Internationale de Diabet (FID). A devenit zi oficiala a Natiunilor Unite in 2007, prin adoptarea Rezolutiei 61/225 la 20 decembrie 2006, potrivit unui documentar realizat de Agerpres. Pentru editia din anul 2022 a Zilei mondiale de lupta impotriva diabetului zaharat, ONU reia tema de anul trecut, axandu-se pe importanta accesului la tratament.… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

