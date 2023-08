Stiri pe aceeasi tema

- Medicul psihiatru specializat in adicții, dr. Ovidiu Alexinschi, explica pentru Libertatea ce i se intampla in corp unei persoane care ia o combinație de cocaina, amfetamina și metamfetamina, consumata de tanarul de 19 ani care a provocat accidentul mortal din stațiunea 2 Mai. Acesta mai crede ca e…

- Medicul Petronela Nechita, de la Institutul de Psihiatrie Socola din Iasi, a explicat pentru Agerpres de ce foarte multe dintre proaspetele mamici sunt afectate de 'baby blues' sau 'tristetea postpartum', dupa ce in cursul noptii de duminica spre luni, doi copii de 2 si de 3 ani au fost aruncati de…

- Baby blues sau tristetea postpartum este o emotie normala dupa nastere, care afecteaza foarte multe dintre proaspetele mamici, a afirmat medicul Petronela Nechita, de la Institutul de Psihiatrie "Socola" din Iasi, care spune ca adaptarea la noul statut de parinte cere timp, intrucat nasterea unui copil…

- Un barbat in varsta de 54 de ani a fost adus la spital de o ambulanța cu o plaga injunghiata la nivelul abdomenului. Acesta le-a spus medicilor ca s-ar fi injunghiat din greșeala acasa, cand a incercat sa taie o felie de salam.Barbatul a fost internat de urgența, dar in momentul in care au inceput operația,…

- Condițiile grele de munca, stresul, dorul de familie, izolarea sociala sau problemele financiare sunt doar cateva dintre motivele pentru care unele persoane care au lucrat in strainatate au dezvoltat tulburari psihice. Despre acest subiect, dar și despre cum pot fi ajutați cei care sufera de depresie…

- Tot mai multe persoane sunt afectate de tulburarile alimentare care reprezinta o problema semnificativa de sanatate mentala si fizica, afirma Bianca Augusta Oroian, medic psihiatru la Institutul de Psihiatrie „Socola” din Iasi. Potrivit medicului- citata de Agerpres- aceste afectiuni complexe si grave…

- Tot mai multe persoane sunt afectate de tulburarile alimentare care reprezinta o problema semnificativa de sanatate mentala si fizica, afirma Bianca Augusta Oroian, medic psihiatru la Institutul de Psihiatrie "Socola" din Iasi, relateaza Agerpres.