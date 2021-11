In urma a doua prabusiri fatale a unor avioane 737 MAX intr-un interval de cinci luni, in 2018 si inceputul anului 2019, care au ucis 346 de oameni, cel mai bine vandut avion Boeing a fost blocat la sol timp de 20 de luni si a revenit in functiune dupa ce compania a facut imbunatatiri semnificative ale software-ului si ale instruirii personalului. Acordul propus, care a fost depus vineri seara la un tribunal din Delaware si a fost confirmat de Boeing, va necesita alegerea a inca unui director in consiliul de administratie, cu expertiza in aviatie/aerospatiala, inginerie sau supravegherea sigurantei…