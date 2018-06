Stiri pe aceeasi tema

- Actrita americana Susan Sarandon s-a numarat printre cele 575 de femei arestate joi, la Washington, dupa ce au participat la un protest fata de politica privind imigrantii a lui Donald Trump, organizat la Departamentul de Justitie din Senat, potrivit theguardian.com.

- Un cetatean libian a fost condamnat miercuri la 22 de ani de inchisoare pentru rolul sau in atacul terorist din 2012 de la misiunea diplomatica a SUA din Benghazi, Libia, in care au fost ucisi ambasadorul Statelor Unite si alti trei americani, transmite agentia dpa, citata de Agerpres. Sentinta…

- Un judecator american a dat marti unda verde megafuziunii dintre gigantul american de telecomunicatii AT&T si grupul media Time Warner, o infrangere pentru administratia Trump, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Judecătorul districtual Richard Leon, din Washington, a afirmat că Departamentul…

- Departamentul de Justitie al Statelor Unite si FBI investigheaza firma de consultanta Cambridge Analytica, acuzata ca a sustras datele a zeci de milioane de utilizatori, pe care le-a folosit in campania presedintelui SUA Donald Trump si in cea pro-Brexit, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Scandalul Cambridge Analytica a picat la tanc. Pe langa ca i-a scos arogantului Mark Zuckerberg in cateva zile zeci de miliarde de dolari din compania Facebook, ceea ce oricum este un lucru bun, operatiunea Cambridge Analytica a demonstrat inca o data ca asa zisele retele de socializare cu Facebook…