Premiu important pentru actrița ieșeanca Pușa Darie. Aseara, in cadrul celei de-a 28-a ediții a Galei Premiilor Uniter, actrița Teatrului Național Iași, a primit Premiul pentru cea mai buna actrița in rol secundar pentru rolul Mama din spectacolul „Dansul Delhi” de Ivan Viripaev, in regia lui Radu Afrim. Premiul i-a fost inmanat de actorul Marcel Iures, fondatorul Teatrului Act. La aceasta categorie au mai fost nominalizate actritele Elena Popa, pentru rolurile din spectacolul „Dragonul de aur” de Roland Schimmelfenning, regia Catinca Draganescu la Teatrul „Andrei Muresanu” Sfantu Gheorghe și…