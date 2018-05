Actrita mexicana Eiza Gonzalez s-a alaturat distributiei comediei de actiune ''Kung Fury'', un film pentru care au fost deja cooptati Michael Fassbender, Arnold Schwarzenegger si David Hasselhoff, a informat casa de productie Bloom, intr-un comunicat citat de EFE. Filmul se va baza pe un scurtmetraj realizat in 2015 de David Sandberg, cu David Hasselhoff in rolul principal. Scurtmetrajul are peste 40 de milioane de vizionari pe retelele de socializare, inclusiv peste 30 de milioane pe YouTube. Povestea se desfasoara in anii 1980, avandu-l ca personaj principal pe Kung Fury, considerat…