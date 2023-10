Stiri pe aceeasi tema

- Poșta Moldovei anunța despre suspendarea temporara a recepționarii tuturor trimiterilor poștale spre Federația Rusa, in legatura cu imposibilitatea expedierii trimiterilor poștale internaționale spre aceasta destinație, transmite Realitatea.md . Astfel, prin urmare, incepand de vineri, 28 iulie, se…

- Medicul Radu Țincu da alerta dupa incendiul de la Spitalul „Nicolae Robanescu”. Țincu spune ca a fost o chestiune de noroc pur ca in unitatea medicala nu s-a produs o tragedie, insa avertizeaza ca aparatura e veche iar sistemul electric e subdimensionat."A fost bine ca incendiul a fost in afara spitalului…

- Traficul feroviar pe 13 intervale de cale ferata de pe raza Regionalelor CF Bucuresti, Timisoara, Cluj, Iasi si Brasov se desfasoara in conditii speciale, cu limitarea vitezei de circulatie a trenurilor, din cauza temperaturilor ridicate inregistrate la nivelul sinei, de 50 de grade Celsius, informeaza…

- UTA - CFR Cluj 1-3 » Mircea Rednic, antrenorul aradenilor, a analizat prima infrangere a echipei lui din noul campionat. „Am inceput bine, 26-27 de minute i-am inchis, i-am blocat, n-au avut nicio ocazie. Am dat gol și noi inca ne bucuram... Cu echipe ca CFR, care are experiența, calitate, e de ajuns…

- Astazi, 20 iulie 2023, președintele Consiliului Județean (CJ) Botoșani, Doina Teodorovi, vicepreședintele CJ Dorin Birta, și prefectul Sorin Cornila au semnat contractul de lucrari pentru repararea fațadei Palatului Administrativ.

- In perioada 10.07.2023 – 16.07.2023, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Arad a desfașurat o serie de acțiuni control in colaborare cu alte instituții publice... The post Protecția Consumatorilor Arad anunța caminele pentru varstnici care au fost inchise sau oprite temporar.…

- ANM anunța canicula pana la sfarșitul saptamanii. Toata țara este imparțita in coduri portocalii și galbene Un val de canicula va afecta toata saptamana sudul Europei. La noi in țara, zona de sud și vest a țarii se vor afla sub cod portocaliu pana maine la ora 10, iar restul țarii – sub cod galben.…

- CFR Calatori informeaza ca, din cauza caniculei și a disconfortului termic accentuat, sunt aplicate restricții de viteza, ceea ce determina intarzieri in circulația trenurilor. Masura este obligatorie pentru siguranta traficului feroviar și este luata de majoritatea administratiilor de cale ferata din…