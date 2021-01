Actriţa Georgeta Luchian Tudor, soția lui Tudor Gheorghe, a murit Actrita Georgeta Luchian Tudor, sotia indragitului artist Tudor Gheorghe, a decedat la varsta de 86 de ani, au anuntat reprezentantii Teatrul National „Marin Sorescu” din Craiova, citați de Agerpres . „Teatrul National ‘Marin Sorescu’ anunta cu tristete plecarea la cele vesnice a actritei Georgeta Luchian Tudor, una dintre actritele emblematice ale unei institutii pe care a slujit-o cu un talent iesit din comun, si este alaturi in aceste momente de sotul ei, artistul Tudor Gheorghe”, au informat, marti, reprezentantii Nationalului craiovean. Georgeta Luchian Tudor s-a nascut la Braila, in 6 septembrie… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

