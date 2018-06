Actrița din Avatar arată nemaipomenit în costum de baie după trei copii A cunoscut faima prin pelicula ”Avatar”, pe cand nu era nici casatorita și nu avea nici copii. Intre timp, și-a facut o familie, devenind soție și mama a trei copii. Totuși, nu și-a neglijat nici cariera sa, in palmaresul sau actoricesc numarandu-se nenumarate filme de succes. Actrița a devenit cunoscuta dupa apariția in „Avatar” Este mama a trei copii: a gemenilor Bowie și Cy, in varsta de trei ani, dar și a baiețelului Zen, de doar un an. Totuși, actrița din ”Avatar” și-a recuperat silueta extrem de repede dupa naștere, afișand acum un trup sculptat, ca tras prin inel. Arata perfect in costum… Citeste articolul mai departe pe okmagazine.ro…

Sursa articol si foto: okmagazine.ro

