Actrița Danielle Fishel este însărcinată cu al doilea copil Danielle Fishel (40 de ani) este insarcinata cu al doilea copil. Actrița a facut anunțul in mediul online miercuri, 5 mai 2021, in ziua in care a implinit 40 de ani. Danielle și soțul ei, Jensen Karp (41 de ani), mai au impreuna un fiu, Adler Lawrence, nascut prematur in vara anului 2019. Actrița Danielle Fishel este insarcinata cu al doilea copil „Nu aș putea fi mai recunoscatoare sa pașesc catre 40 de ani alaturi de soțul și de fiul meu, in același timp așteptand cu nerabdare nașterea celui de-al doilea fiu al nostru", a scris actrița pe Instagram, in dreptul unei fotografii in care iși mangaie…

