- Actrita americana Anne Heche nominalizata la Premiile Emmy, cunoscuta pentru rolurile din productiile "Gracie's Choice" si "Vanished", ar fi fost spitalizata vineri dupa ce masina pe care o conducea s-a izbit de o locuinta din Los Angeles care ulterior a luat foc.

