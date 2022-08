Stiri pe aceeasi tema

- Actrița americana Anne Heche, in varsta de 53 de ani, nu și-a recapatat cunoștința dupa accidentul rutier din 5 august, iar sa prietena Nancy Davis a anunțat, vineri seara, ca actrița a decedat.

- Actrița americana Anne Heche, care a jucat in filme precum Donnie Brasco, Catfight și remake-ul Psycho, nu și-a mai revenit dupa ce a fost grav ranita intr-un accident de mașina pe 5 august. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Sfarsit tragic si controversat pentru actrita Anne Heche, la doar 53 de ani. Huffpost scrie ca actrita a murit in urma ranilor suferite in accidentul de masina in care a fost implicata. Prietenii sai au dat vestea. Prietena ei, Nancy Davis, a scris, intr-o postare comemorativa pe Instagram: "Cerul…

- Veștile sunt sumbre despre celebra actrița Anne Heche. Din pacate, medicii au decis ca aceasta sa fie deconectata de la aparate dupa ce au declarat-o oficial in moarte clinica. Aceasta a fost implicata zilele trecute intr-un cumplit accident rutier in Los Angeles.

- Actrita Anne Heche se afla la terapie intensiva, dupa ce mașina pe care o conducea vineri s-a izbit de o locuința din Los Angeles și a fost cuprinsa de flacari, informeaza CNN. „Anne este la terapie intensiva. Este norocoasa ca este in viața. Ea are arsuri grave și o așteapta o recuperare lunga”, a…

- Actrita americana Anne Heche nominalizata la Premiile Emmy, cunoscuta pentru rolurile din productiile "Gracie's Choice" si "Vanished", ar fi fost spitalizata vineri dupa ce masina pe care o conducea s-a izbit de o locuinta din Los Angeles care ulterior a luat foc.

- Actrița Anne Heche se afla in stare critica in spital in urma unei coliziuni. Aceasta a intrat cu mașina intr-o casa, impactul soldandu-se cu un incendiu care a afectat atat vehiculul, cat si imobilul lovit. Incidentul a avut loc vineri, 5 august, in zona Mar Vista din Los Angeles, langa casa lui Heche.…