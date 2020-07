Stiri pe aceeasi tema

- Cunoscutul actor Vladimir Ciobanu, cel care l-a interpretat pe Mihai Eminescu in filmul „Luceafarul”, ar fi fost diagnosticat cu leucemie, iar in aceste clipe se afla in stare grava la Institutul Regional de Oncologie Iași. Potrivit prietenilor și rudelor, acesta ar avea nevoie de singe pentru transfuzii.…

- Cercetatorii israelieni au constatat ca liliecii navigheaza in mod similar oamenilor, cu ajutorul vederii excelente, a unei ''harti'' cognitive flexibile si a memoriei spatiale avansate, conform unor date publicate joi, citate de agentia Xinhua. Descoperirile sunt incluse in doua studii…

- Georgiana și Ionuț Matei au devenit parinți in decembrie 2016, cand familia lor s-a completat prin venirea pe lume a lui Nicholas, un baiețel frumos de aproape 4 kilograme care s-a nascut in zi de mare sarbatoare creștina: Sfantul Nicolae. Parinții, stabiliți in Anglia de aproape 6 ani de zile, i-au…

- Un bartbat di Farladeni a disparut fara urma de 6 zile. Rudele barbatului de 32 de ani solicita ajutorul oamenilor pentru a fi gasit.Maxim Olari a plecat de acasa in data de 22 mai, in jurul orei 15:00.

- Un baiețel de 6 ani, din Hincești, a disparut fara urma ieri, in jurul orei 12.00. Rudele disperate, poliția, dar și mai mulți oameni din localitate sint in cautarea micuțului. In ziua dispariției, Osipciuc Beniamin, baiatul de 6 ani, era imbracat intr-un maiou galben, pantaloni verzi și șlapi de culoare…

- Lumea filmului de la Bollywood este in doliu. Actorul Rishi Kapoor, fiul celebrului Raj Kapoor, cunoscut pentru rolurile romantice pe care le-a interpretat de-a lungul timpului, s-a stins din viața la varsta de 67 de ani.

- Spre deosebire de alți mușchi, inima se lupta sa se regenereze daca este deteriorata, astfel incat descoperirea i-ar putea ajuta pe care au suferit un atac de cord sau un stop cardiac. Printr-un țesut cicatrizat in inima se pompeaza mai puțin sange, fapt ce poate fi fatal, dar acum ar putea exista o…

- Nu este o noutate si nici un fapt ce trebuie ascuns, si anume ca, in aceasta perioada de suspendare a programului scolar cotidian, elevii care provin din familii cu situatii materiale precare nu dispun de oportunitatea de a participa la procesul de predare invatare prin platformele din mediul online.…