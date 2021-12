Actorul Romulus Sarbu, tatal Oanei Sarbu, s-a stins din viața. Discret cu aparițiile publice in ultimii cinci ani, marele actor de pantonima a jucat in peste 10.000 de spetacole și a pus in lunga sa cariera zambete pe fețele a generații de romani. ”Te iubesc, poezie de om, sensibilitate și rafinament, spectacol de emoții și trairi! Toata lumea te iubește. Daca aveai inca un pic de rabdare, Al decorase braduțul intr-un fel care ți-ar fi placut tare”, și-a exprimat durerea actrița și solista Oana Sirbu, la randul sau vedeta unei generații datorita filmelor ”Liceenii”. Ultima oara cand Romulus Sarbu…