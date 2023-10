Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul actor american Richard Gere va depune marturie la procesul fostului ministru de Interne al Italiei, Matteo Salvini, acuzat ca a blocat, in 2019, o barca plina de refugiați in largul coastelor Siciliei. Gere este un martor-cheie in acest caz, intrucat acesta se afla in vacanța in regiune la…

- Cel puțin 51 de oameni au fost uciși, iar alții sunt raniți in urma unui atac aerian atribuit Rusiei care a vizat o zona rezidențiala din nord-estul Ucrainei, un incident catalogat de președintele Volodimir Zelenski ca fiind un ”act terorist”. Conform autoritaților ucrainene, atacul cu rachete atribuit…

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, spune ca parlamentarii USR spun ca marea este mare problema cu drogurile, dar cer in Legislativ legi pentru legalizarea consumului de droguri: „V-ați trezit dupa Vama Veche și ați mirosit ca este o tema electorala, dar nu aveți onestitatea sa o faceți corect”.”Ați…

- Paul Pogba (30 de ani) anunța vineri daca cere contraexpetiza in cazul de doping in care e acuzat, iar sambata trebuie sa fie la Paris, unde e citat ca martor in dosarul de șantaj. Coșmarul se prelungește pentru Paul Pogba. ...

- Catalin Drula, președintele USR, a anunțat pe Facebook ca oprirea creșterii taxelor va fi prioritatea USR in noua sesiune parlamentara. Drula anunța ca USR va depune moțiune de cenzura daca Guvernul Ciolacu va crește taxele. „Prioritatea noastra principala va fi sa luptam impotriva creșterii abuzive…

- 12 dintre cele 13 stații de reparat biciclete care au fost montate in luna mai a.c. in municipiul Sfantu Gheorghe, cu sprijinul echipei Vocalcycle, au fost vandalizate in decursul lunilor iunie, iulie, de persoane necunoscute. Deoarece autoritatea locala nu poate ramane impasibila fața de devastarea…