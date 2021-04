Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Bendeac s-a vaccinat, miercuri, 7 aprilie, cu serul de la AstraZeneca, in ciuda informatiilor controversate care au aparut de-a lungul timpului in legatura cu acest produs. Actorul a declarat ca el are incredere in medici, si nu in cei care se impotrivesc vaccinarii.

