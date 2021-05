Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Ion Dichiseanu a murit astazi, la varsta de 87 de ani. El se afla internat de mai multe luni la Spitalul Floreasca. La inceputul lunii februarie, Ioana Dichiseanu, fiica lui, a publicat un mesaj pe Facebook in care anunta ca actorul se confrunta cu probleme de sanatate cauzate de o investigatie…

- Primarul metropolei braziliene Sao Paulo, Bruno Covas, a murit de cancer la varsta de 41 de ani, informeaza DPA. Sicriul sau a fost expus duminica in holul central al primariei din Sao Paulo, cel mai mare oras din Brazilia, potrivit agerpres.ro. Numerosi politicieni brazilieni au transmis…

- S-a schimbat din nou data inmormantarii cantarețului de muzica lautareasca Nelu Ploieșteanu. Ceremonia a fost mutata pentru miercuri, 7 aprilie, intrucat fiicele sale nu au avut timpul necesar pentru a se ocupa de cele necesare pana la ora 17.00 așa cum prevede procedura, pe fondul restricțiilor impuse…