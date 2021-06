Actorul George Mihăiță, dosar penal după ce s-a urcat băut la volan și a provocat un accident Actorul George Mihaița s-a ales cu dosar penal miercuri seara, dupa ce s-a urcat baut la volan și a provocat un accident pe bulevardul Basarabia din București, relateaza Digi24. Actorul de 72 de ani a intrat cu mașina intr-un alt autoturism oprit in refugiul STB. „In jurul orei 21:20, conducatorul auto in varsta de 72 de ani care se deplasa pe Bd. Basarabia, cand ajuns in dreptul imobilului cu nr. 86 a pierdut controlul asupra direcției de mers și a intrat in coliziune cu un autovehicul staționat, lovind totodata și refugiul STB. In urma evenimentului au rezultat doar pagube materiale”, a transmis… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer in varsta de 72 de ani, aflat sub influenta alcoolului, a lovit cu masina, miercuri seara, un autoturism stationat si un refugiu STB, informeaza Brigada Rutiera. Potrivit unor filmari care au aparut in spatiul public, conducatorul auto care a provocat incidentul este actorul George Mihaita.…

- George Mihaița a fost implicat miercuri seara intr-un accident pe bulevardul Basarabia. In urma controlului facut de polițiștii ajunși la fața locului, s-a stabilit ca actorul de 72 de ani avea alcoolemie 1,05mg/l.

- George Mihaița a fost implicat, miercuri seara, intr-un accident in Capitala. Actorul s-a urcat baut la volan și a intrat cu mașina intr-un alt autoturism și intr-un refugiu STB. In jurul orei 21:20, conducatorul unui autovehicul in varsta de 72 de ani care se deplasa pe Bd. Basarabia, cand…

- Valeriu Argaseala a ramas fara permisul de conducere și s-a ales și cu un dosar penal, dupa ce a provocat un accident cu nu mai puțin de patru mașini. O femeie a fost ranita in urma coliziunii, fiind transportata la spital pentru ingrijiri.

- Alin Petrache, șeful Federației Romane de Rugby, a fost implicat, fara voia sa, intr-un accident rutier petrecut marți seara, in București. In jurul orei 21:00, Brigada Rutiera a fost sesizata prin apel 112 cu privire la producerea unui accident rutier pe Bd. Poligrafiei, in care au fost implicate…

- La data de 27 mai 2021, in jurul orei 20.50, polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș au depistat un barbat de 55 de ani, din comuna Doștat, in timp ce conducea un autoturism, pe raza comunei, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul etilotest, a rezultat…

- Un barbat din Cugir a fost reținut de polițiști pentru ca ar fi condus un autoturism fiind sub influența alcoolului și fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Acesta a provocat un eveniment rutier, soldat cu pagube materiale. Informații de background: La data de 22…

- Un barbat de 60 de ani a ramas incarcerat in autoturism, vineri seara, dupa ce s-a urcat baut la volan si a intrat intr-un cap de pod, la Fitionesti, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea, relateaza Agerpres.. "Politistii Serviciului Rutier au intervenit in aceasta seara…