- Florin Petrescu a recunoscut acuzațiile de șantaj formulate de procurorii DNA și a primit o pedeapsa mai mica. In octombrie 2020, actorul a fost condamnat la doi ani de inchisoare cu suspendare pentru șantajarea lui Florin Secureanu, fostul director al Spitalului Malaxa.Actorul va munci in folosul comunitații,…

- Vieprimarul USR al Timișoarei, Ruben Lațcau, a fost condamnat penal dupa ce a fost prins conducand cu permisul suspendat. Ca sa nu fie condamnat la pușcarie, Lațcau a fost trimis la munca in folosul comunitații. Conform surselor ȘTIRIPESURSE.ro, useristul a facut munca in folosul comunitații la…

- Romanii care au pe rolul instantelor dosare civile mai putin complicate ar putea economisi timp si bani. Mai multi deputati liberali propun ca plangerile contraventionale si solicitarile de inlocuire a amenzii cu munca in folosul comunitatii sa fie solutionate doar in sedinte

- Plangerile contraventionale si solicitarile de inlocuire a sanctiunii amenzii contravenționale cu munca in folosul comunitatii sa fie solutionate in ședințe de judecata online, prevede un proiect depus joi de mai mulți deputați PNL. Mai mulți deputați PNL au depus joi, la Parlament, o inițiativa…