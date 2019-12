Stiri pe aceeasi tema

- ​Actorul Danny Aiello, cunoscut pentru roluri din filme ca „Do the Right Thing”, pentru care a primit si o nominalizare la Oscar, si „Moonstruck”, a murit la varsta de 86 de ani, anunta presa americana.

- El a putut fi auzit pe albumele "Stranger Days" din 1967, "Waiting for the Sun" din 1968 si "Soft Parade" din 1969, inainte de a colabora cu alti artisti, precum Pat Benatar, Billy Squier si Ted Nugent. "Condoleantele familiei, prietenilor si fanilor lui Doug Lubahn", este mesajul publicat pe contul…

- Romancierul Ernest J Gaines, a carui copilarie intr-un mic oras de plantatie din Louisiana, Oscar, a nascut povesti universale despre greutatile persoanelor de culoare, a murit la varsta de 86 de ani, informeaza The Guardian.

- Considerat o importanta influenta in cinematografia si televiziunea galeza, directoarea retelei S4C, Amanda Rees, a transmis ca Turner a fost „un barbat cu viziune si pasiune pentru tot ce inseamna Tara Galilor si dorinta de a portretiza asta in film". „Ni-l amintim, in special, pentru «Hedd Wyn» si…

- Regizorul si producatorul britanic Paul Turner, nominalizat la Oscar pentru „Hedd Wyn”, a murit la varsta de 73 de ani, anunta BBC, potrivit news.ro.Turner a regizat sapte lungmetraje, pentru televiziune si marele ecran, insa cel mai cunoscut este „Hedd Wyn” (1992), care a fost nominalizat…