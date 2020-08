Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Cuba Gooding Jr., cunoscut pe roluri din filme ca „Boyz n the Hood”, „Jerry Maguire” si „Daddy Day Camp”, a fost acuzat ca a violat de doua ori o femeie intr-un hotel din Manhattan in 2013, potrivit The Hollywood Reporter, citata de news.ro.Plangerea a fost depusa luni, la Curtea federala…

- Jaful generalizat, instituit de puterea liberala odata cu declanșarea starii de urgența și prelungit lunar in starea de alerta a cuprins și Direcțiile de Sanatate Publica. Curtea de Conturi a constat grave incalcari ale legii și furturi de milioane de euro. „Cei care trebuiau sa opreasca pandemia, sa…

- „Rusinos! Nu sunt capabili sa asigure mastile de protectie promise populatiei si gasesc tapi ispasitori!”, scrie Gabriela Firea, în replica la declarațiile premierului Orban care a spus ca ca licitația de la Ministerul Sanatații care viza achiziționarea de maști pentru persoanele defavorizate…

- Ministerul Justitiei a anuntat, vineri, demararea procedurii privind selectia candidatului Romaniei pentru functia de judecator la Curtea de Justitie a Uniunii Europene. "La 6 octombrie 2021 urmeaza sa expire mandatele a paisprezece judecatori si a sase avocati generali din cadrul Curtii de Justitie…

- La 6 octombrie 2021 urmeaza sa expire mandatele a paisprezece judecatori și a șase avocați generali din cadrul Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), printre care și mandatul judecatorului roman, iar CSM face un anunț referitor la selecția candidatului Romaniei pentru aceasta funcție.In…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene a respins ca inasmisibila plangerea lui Liviu Dragnea impotriva Comisiei Europene, prin care fostul presedinte al Camerei Deputatilor contesta de fapt un raport OLAF din 2018, care a dus la deschiderea de catre DNA a dosarului de coruptie Tel Drum.

- Asociatia Solidaritatea pentru Libertatea de Constiinta a inregistrat pe rolul sectiei civile a Judecatoriei Constanta, dosarul 10324 212 2020, avand ca obiect ldquo;actiune in raspundere delictuala". Parati in dosar sunt: Arhiepiscopia Tomisului si IPS Teodosie, pe numele de mirean Macedon Petrescu…