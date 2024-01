Cristian Popescu, actorul a carui voce a infrumusețat copilaria catorva generații de romani, implinește astazi respectabila varsta de 80 de ani! Vocea Motanului Danila din ”Veronica”, solistul și imitatorul fabulous al multor colegi din breasla artistica, in șase decenii de activitate neintrerupta, artistul, inca in activitate, și-a adus contribuția in majoritatea filmelor dedicate celor mici. Amintim ”Veronica”, ”Fram, ursul polar”, ”Veronica se intoarce”, ”Saltimbacii”, dar și ”Dragoste la zero grade” ori ”August in flacari”. Creatorul primei emisiuni muzicale pentru copii de la televiziunea…