Actorul Claudiu Bleonț, candidat din partea PNL în lupta pentru Primăria Beliș Deși mulți credeau ca actorul Claudiu Bleonț va candida din partea Uniunii Salvați Romania, acesta va fi totuși candidatul Partidului Național Liberal la funcția de primar al comunei Beliș. Confirmarea vine de la președintele PNL Cluj, europarlamentarul Daniel Buda. Europarlamentarul Daniel Buda a confirmat, in exclusivitate pentru INFO Huedin , ca in acest moment singurul candidat al PNL pentru Primaria Beliș este Claudiu Bleonț, pe care l-a numit „o resursa importanta pentru orice partid”. Informația ca Bleonț este candidatul PNL vine pe fondul unor zvonuri care indicau ca organizația din Beliș… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

Sursa articol si foto: ziarulclujean.ro

