- Actorul Boris Petroff a murit, joi, la varsta de 82 de ani, a anuntat Uniunea Teatrala din Romania – UNITER. Rolul cu care s-a identificat si pe care l-a jucat timp de 35 de ani pe scena Teatrului „Ion Creanga” din Bucuresti a fost Geppetto din „Pinocchio” de Carlo Collodi in regia lui Cornel Todea.

- Austria și Franța vor trimite in Romania medicamente, ventilatoare și alte echipamente medicale, ca raspuns la cererea de asistenta pentru tratarea numarului mare de pacienti cu COVID-19, transmisa Mecanismului de protectie civila al UE, a transmis, joi, Reprezentanța Comisiei Europene la Bucuresti.…

- Patriarhia Romana a anunțat, luni, in ziua in care Romania a incheiat cea mai neagra saptamana de la inceputul pandemiei COVID-19, un nou pelerinaj de o saptamana, organizat de aceasta data la București, unde rata de infectare se apropie vertiginos de 20 la 1000 de locuitori. Joi, 21 octombrie, incepe…

- A avut ocazia sa il intalneasca pe fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg. A fost sfatuit și consiliat in afacerea online pe care abia o incepuse, deși avea doar 17 ani, iar Zuckerberg a fost impresionat de ideile și avantul tanarului roman. Se numește Sebastian Dobrincu, iar in Romania, nu a fost la…

- Nationala de fotbal a Romaniei a invins echipa Armeniei cu scorul de 1-0 (1-0), luni seara, pe Stadionul Steaua din Bucuresti, in Grupa J a preliminariilor Cupei Mondiale din 2022. In ultimele doua runde, Romania are programate meciuri cu Islanda, pe teren propriu, și in Liechtenstein, iar calculele…

- Rata de infectare din Capitala a ajuns marți la 14,71 la mia de locuitori, cea mai mare incidența de la inceputul pandemiei, potrivit ultimelor date publicate de DSP București. Un record absolut se inregistreaza și in secțiile ATI din țara unde sunt internați 1.667 de pacienți in stare grava. Marți,…

- Polițiștii și procurorii au descins, marți dimineața, la mai multe adrese din Timișoara și București, pentru capturarea membrilor celei mai puternice grupari de trafic de migranți care acționa in vestul Romaniei. Potrivit Poliției de Frontiera, incepand din luna iulie, au fost identificati un numar…