Actorul american Jeff Bridges, protagonistul filmului "The Big Lebowski" (1998), a anuntat luni ca a fost diagnosticat cu limfom, un cancer al sistemului limfatic, dar pronosticul sau medical este bun, relateaza agentiile EFE si AFP. "Am fost diagnosticat cu limfom. Desi este o boala grava, ma simt norocos ca am alaturi o mare echipa de medici, iar pronosticul este bun", a dezvaluit actorul american pe contul sau de Twitter. As the Dude would say.. New S**T has come to light. I have been diagnosed with Lymphoma. Although it is a serious disease, I feel fortunate that I have a great team of doctors…