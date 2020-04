Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Balan se afla izolata in cateva de cateva saptamani in contextul situației actuale din Romania și in aceste momente incearca sa gaseasca cat mai multe activitați de facut impreuna cu cele mici. Cantareței ii lipsesc insa concertele, dar și revederile cu echipa ei!

- In contextul epidemiologic actual și ca urmare a noilor restricții impuse pentru limitarea raspandirii COVID - 19, compania TAROM a luat mai multe decizii privind cursele aeriene.Este vorba despre:• Suspendarea operarii curselor catre/dinspre Austria, Belgia, Marea Britanie, Olanda in perioada 6-20…

- Pentru a face fața mai bine izolarii,vloggerul Alex Ghiduș și-a inchiriat o casa cu o curte mare, undeva in afaraBucureștiului. Tanarul nu vrea sa se mute definitiv, ci doar și-a create unspațiu in care sa treaca mai ușor peste aceasta perioada nefasta. Alaturi de iubita,dar și de un alt cuplu, Ghiduș…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a declarat, ca vor fi facute controale in cazul celor care vor solicita șomaj tehnic, dupa ce se va termina criza. Ea a cerut responsabilitate din parte angajatorilor, subliniind ca verificarilor vor fi facute prin sondaj.

- Masurile nu se opresc insa aici. Incepand de maine, vor fi suspendate zborurile inspre și dinspre Franta si Germania, pentru cel putin doua saptamani."Toti pasagerii afectati de suspendarea acestor curse pot opta pentru reprogramarea pe date ulterioare a calatoriilor fara penalizare sau rambursarea…

- Mii de angajați din județul Gorj au contractele de munca suspendate. In ultimele saptamani angajatorii și-au trimis angajatorii acasa, din cauza situației economice generate de COVID 19. Potrivit Inspectoratului Teritorial de Munca Gorj, pana in data de 23 martie figureaza ca suspendate 3.278 de contracte…

- Vești bune pentrucopii și parinți! Chiar daca spectacolele de teatru și concertele și-au inchisușile din cauza pandemiei de coronavirus, asta nu inseamna ca cei mici nu semai pot distra.Gașca Zurli aanunțat ca se “muta” in online pentru urmatoarea perioada și vine in sprijinulparinților cu jocuri educative…

- Victor Ponta crede ca Romania nu este pregatita la nivel administrativ pentru a face fata corect si eficient epidemiei de coronavirus si a acuzat guvernul ca a tratat superficial pana acum crizei. Citește și: Alegeri Anticipate. Victor Ponta: Nu vor mai fi bani pentru pensii si alocatii "DSP…