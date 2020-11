Actorul Alexander Ludwig din serialul „Vikingii” s-a logodit

Stiri pe aceeasi tema

- Insarcinata cu al treilea copil, Hilary Duff (32 de ani) a intrat in contact cu o persoana infectata cu noul coronavirus. Acum, actrița este izolata intr-una dintre camerele locuinței sale. Hilary Duff, in contact cu noul coronavirus in timpul sarcinii „Expusa la COVID-19. Ziua a doua de carantina”,…

- Sambata, 24 octombrie, artista Adele (32 de ani) și-a facut debutul in cadrul celebrei emisiuni TV de comedie Saturday Night Live. Solista a gazduit ediția, pe parcursul acesteia facand parte din mai multe scenete amuzante. Adele, prima apariție TV dupa ce a slabit spectaculos In ultimul an, cantareața…

- In decembrie 2019, Hilary Duff (32 de ani) s-a casatorit cu logodnicul ei, muzicianul Matthew Koma (32 de ani). Perechea are impreuna o fiica, Banks, in varsta de doi ani. Din primul mariaj cu fostul jucator de hochei Mike Comrie (40 de ani), Hilary mai are un fiu, Luca, in varsta de 8 ani. Hilary Duff…

- Actrița Mena Suvari și soțul ei Michael Hope vor devenit parinți! Mena este insarcinata cu primul lor copil. Actrița a dezvaluit frumoasa veste intr-un interviu oferit revistei People . Anunțul vine la aproape doi ani de la oficializarea relației cuplului. Perechea s-a casatorit in anul 2018, intr-o…

- Actorul Brad Pitt (56 de ani) și modelul de origine germana Nicole Poturalski (27 de ani) au fost fotografiați urcand la bordul unui jet privat la sfarșitul lunii august. De atunci și pana in prezent, despre model s-a aflat ca este casatorita cu Roland Mary, un om de afaceri in varsta de 68 de ani.…