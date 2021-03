Stiri pe aceeasi tema

- Lungmetrajele „365 Days”, „Absolute Proof”, „Dolittle”, „Fantasy Island” si „Music” au fost nominalizate la categoria „cel mai prost film” a premiilor Zmeura de Aur 2021, informeaza News.ro. Nominalizarile au fost anuntate vineri, cu trei zile inainte ca selectiile pentru premiile Oscar sa…

- Ceremonia de decernare a Globurilor de Aur, organizata in format virtual in acest an din cauza pandemiei de coronavirus, a fost deschisa duminica seara de actritele Amy Poehler si Tina Fey, in calitate de gazde ale galei, printr-un duplex realizat din Los Angeles si New York, informeaza AFP. Cele mai…

- Lungmetrajele ”Nomadland” si ”Borat Subsequent Moviefilm” si serialele ”The Crown” si ”Schitt’s Creek” sunt marile castigatoare ale celei de-a 78-a editii a galei Globurilor de Aur, acordate de Asociatia Presei Straine de la Hollywood (HFPA), care a avut loc duminica noapte, deschizand astfel sezonul…

- Cea de-a 78-a ediție a Galei Globurilor de Aur are loc in noaptea de duminica spre luni – de la ora 3:00, ora Romaniei și este organizata in condiții speciale, de pandemie. Ceremonia prezentata de actritele Tina Fey si Amy Poehler este importanta, deoarece de obicei acest eveniment important al cinematografiei…

- Au fost anuntate nominalizarile la cea de-a 78-a editie a premiilor Globul de Aur. Netflix domina competiția cu 42 de nominalizari pentru productiile sale, transmite Variety. Printre principalele productii din categoria filmelor cinematografice se numara “The Father”, “Mank”, “Nomadland”, “Promising…

- Actrita Jane Fonda, premiata cu Oscar pentru rolurile din „Klute” si „Coming Home”, va primi anul acesta trofeul onorific Cecil B. DeMille la gala de decernare a Globurilor de Aur, programata sa aiba loc pe 28 februarie, relateaza News.ro. Distinctia acordata de Asociatia Presei Straine de…

- Drama "Nomadland" a regizoarei de origine chineza Chloe Zhao a fost desemnata cel mai bun film din anul 2020 de cei mai importanti critici din Statele Unite, informeaza duminica DPA. Societatea Nationala a Criticilor de Film (National Society of Film Critics - NSFC) din SUA a facut anuntul…

- Actrita si cantareata americana Jennifer Lopez va juca rolul unui agent FBI in filmul ''The Cipher'', o adaptare pentru micile ecrane a cartii cu acelasi nume a scriitoarei Isabella Maldonado, informeaza joi presa de specialitate de la Hollywood, preluata de EFE. In acest film care va…