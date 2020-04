Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, avertizeaza ca, in perioada urmatoare, ne asteapta un varf de 20 de mii de cazuri de infecta cu noul coronavirus daca nu respectam masurile de distantare sociala.

- In contextul generat de evoluția pandemiei COVID-19, in care orice acțiune este importanta și in deplin acord cu masurile și protocoalele impuse de catre autoritați, Grupul Monza se alatura efortului comun al celor care se afla deja in primele linii in fiecare zi in lupta contra virusului COVID-19 conform…

- Ministrul de interne Marcel Vela a ajuns in aceasta dupa-amiaza la Vama Nadlac. El a declarat ca „la ora actuala, si pe tranzitul de camioane si pe tranzitul de autoturisme, fluxul nu este foarte mare”. Ministrul Vela mulțumește disporei ca nu vine acasa de Paște .„Lucru care ma bucura si ma face sa…

- Ortodocsii praznuiesc, duminica, 12 aprilie, Floriile sau Duminica Stalparilor, cea mai importanta sarbatoare care vesteste Pastele, rememorand intrarea lui Iisus in Ierusalim. In jurul acestei sarbatori au aparut nenumarate obiceiuri si traditii, atat in mediul rural, cat si in cel urban. Sarbatoarea…

- Dupa ce autoritațile chineze din orașul Wuhan, focarul pandemiei de #coronavirus , a ieșit din carantina și unele țari anunța planuri pentru relaxarea masurilor de prevenție a raspandirii epidemiei, Klaus Iohannis face un apel catre romani sa ramana in case. Klaus Iohannis le-a transmis romanilor ca…

- Europarlamentarul Cristian Busoi a oferit un punct de vedere vis-a-vis de faptul ca multi romani de peste hotare doresc sa revina in aceasta perioada, acasa. Acesta ne-a declarat:"Regula generala pe care au impus-o toate statele in aceasta lupta este limitarea raspandirii virusului. Toata…

- Sarbatoarea iubirii, Valentine’s Day este celebrata anual pe data de 14 februarie. Este sarbatoarea care ofera cuplurilor inca un motiv de a-și exprima sentimentele. Cu acesta ocazie, doamnele din cadrul OFSD Targoviste condusa de presedintele Carmen Holban, au pregatit un eveniment dedidicat…

- Protocoalele clinice naționale (PCN) și protocoalele clinice standardizate (PCS) în sanatate mintala au fost elaborate de Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale, în cadrul proiectului moldo-elvețian MENSANA. Protocoalele clinice standardizate sunt destinate în…