- Dupa multe zvonuri aparute in lumea buna din Capitala, acum Alex Bodi a dat carțile pe fața despre așa-zisa intalnire cu Bianca Dragușanu, pe care ar fi avut-o in Santorini. Afaceristul spune ca, de fapt, adevarul este altul, totul avand legatura cu familia sa.

- Ministrul de externe iranian Mohammad Javad Zarif a deschis miercuri, la Teheran, o ''reuniune interafgana'' intre reprezentanti ai guvernului de la Kabul si cei ai talibanilor, transmite AFP, potrivitAgerpres. Cu doua luni inainte de data fixata pentru retragerea fortelor militare americane din…

- Actorii din ”Liceenii” s-au reunit! Trei dintre ei, respectiv Ștefan Banica Jr, Oana Sarbu și Tudor Petruț. Marii actori s-au intalinit și au imortalizat momentul intr-o imagine postata de juratul X Factor pe contul sau de Instagram. Deși nu este cea mai clara fotografie, bucuria de e fețele lor a fost…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a multumit presedintelui american Joe Biden pentru prezenta la reuniune si si-a exprimat speranta unei intalniri ”productive”, in deschideerea summitului, miercuri, la Geneva, relateaza The Associated Press, potrivit news.ro. Putin i-a spus lui Biden ca-i…

- La patru luni de la desparțirea de Vlad Gherman, Cristina Ciobanașu a fost surprinsa intr-un club din Capitala, alaturi de un barbat misterios. Cei doi au vorbit de zor, iar frumoasa actrița din serialul Adela, de pe Antena 1, a fost cu zambetul pe buze, dar mai ales, foarte implicata in discuția cu…

- Cristina Ciobanasu și Vlad German s-au desparțit dupa noua ani de relație, acum patru luni. Actorii din producțiile „Adela”, „Sacrificiul” și „Fructul oprit” au facut un video la acea vreme prin care au anunțat decizia luata. De curand, Criss a povestit prin ce a trecut in tot acest timp.

- „Vlad Voiculescu și Ioana Mihaila, fostul și actualul ministru al Sanatații, au fost surprinși, vineri seara, la o discuție pe terasa unui restaurant din Capitala‟. Se pare ca fotografiile au fost transmise pe adresa redacției GANDUL.RO de un cititor, cu mențiunea ca cei doi au fost fotografiați, vineri,…

