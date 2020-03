Stiri pe aceeasi tema

- Actorul mexican Luis Alfonso Mendoza, care dubla vocea personajului Sheldon Cooper din serialul "The Big Bang Theory" difuzat in Mexic, a murit impuscat alaturi de sotia sa si de un alt barbat intr-un cartier din centrul capitalei mexicane, au anuntat duminica mai multi colegi ai sai din comunitatea…

- Dupa MS Westerdam și Diamond Princess, MSC Meraviglia este al treilea vas de croaziera refuzat in porturi. Deși nu are cazuri de coronavirus confirmate la bord, ci doar o gripa, vaporul a fost refuzat in Jamaica și Insulele Cayman. Motivul pentru care celor 4.500 de pasageri și 1.600 membri ai echipajului…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov, aflat in turneu diplomatic in America Latina, a denuntat joi ''provocarile constante'' ale SUA la adresa Venezuelei, informeaza vineri AFP. Americanii "ameninta sa foloseasca toate optiunile care se afla pe masa si se dedau cu regularitate…

- Președintele mexican Andres Manuel Lopez Obrador a confirmat ca iși ofera avionul oficial la tragere la sorți, noteaza agenția AFP, citata de Agerpres."Daca niciun cumparator, nicio oferta nu se prezinta, vom pune in aplicare un alt plan si va fi probabil o tragere la sorti", a declarat președintele…

- Daniel Rangifo a incetat din viața la clinica Valle del Lili, din Cali, relateaza presa sud-americana. Dupa ce a fost diagosticat cu tumora cerebrala in 2014, actorul a suferit o paralizie pe partea dreapta și a avut mari probleme de vedere, starea lui inrautatindu-se considerabil in 2018. DOLIU…

- Germanul Roland Matthes, unul dintre cei mai buni inotatori din lume la finalul anilor '60 și inceputul anilor '70, a murit la varsta de 69 de ani, in urma unei grave maladii, informeaza leequipe.fr, citat de telekomsport.ro.Cvadruplul campion olimpic la natatie Roland Matthes a murit sambata.Roland…

- Cel puțin patru persoane au decedat, iar alte doua au fost ranite, in urma unui incident armat produs sambata in apropierea Palatului Prezidențial de la Ciudad de Mexico, au declarat oficiali locali, informeaza agenția Reuters, potrivit Mediafax.Președintele mexican Andres Manuel Lopez Obrador…