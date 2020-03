Stiri pe aceeasi tema

- Regizorul Matt Reeves a publicat online primele imagini cu noua masina a lui Batman, pe care a proiectat-o, in care apare si costumul complet pe care il poarta personajul interpretat de Robert Pattinson.

- Australienii au fost informați, la fel ca toți europenii sau asiaticii ca acest coronavirus este „o boala asemanatoare gripei, care nu provoaca probleme explozive de digestie”. Panica, insa, s-a instalat cu repeziciune, iar daca in Romania s-au golit rafturile cu faina și malai, in Australia, oamenii…

- Panica in București, dupa ce un barbat a sunat la serviciul de urgența 112 și a anunțat ca urmeaza sa iși detoneze mașina, aflata in preajma unei benzinarii! Oamenii din zona au fost evacuați și a fost constituit un perimetru de siguranța.

- Robert Pattinson a prezentat vineri dimineața noul costul al lui Batman. Actorul care il joaca pentru prima data pe eroul DC Comics apare intr-un teasing pentru filmul care va fi lansat pe 25 iunie 2021. In clipul de 55 de secunde Pattinson este intr-o incapere intunecata și se indreapta spre camera…

- Matt Reeves, care va regiza urmatorul film ”The Batman” , a dezvaluit, intr-un filmuleț de 45 de secunde, publicat pe contul sau de Twitter, cine va fi actorul care va interpreta rolul principal, potrivit tmz.com. Intr-un clip video intitulat "camera test", postat de regizorul Matt Reeves, pe contul…

- Potrivit IPJ Maramureș, accidentul a avut loc la intersecția bulevardului București cu strada Culturii, din Baia Mare.In accident au fost implicate doua mașini, iar una a fost proiectata pe trotuar, unde a lovit trei pietoni."Din primele informații, se pare ca șoferul unei mașini nu a respectat culoarea…

- Christian Bale, care a triumfat in filmele cu supereroi interpretandu-l pe Batman, se afla in negocieri pentru a se alatura distributiei blockbusterului 'Thor: Love and Thunder', a informat luni portalul de specialitate Collider citat de EFE. Deocamdata nu s-au aflat detalii despre aceste discutii,…