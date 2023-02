Stiri pe aceeasi tema

- La data de 31 ianuarie a.c., politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale ndash; Compartimentul Urmariri au identificat un barbat de 41 de ani, pe numele caruia Tribunalul Constanta a emis mandat de executare a pedepsei de 4 ani de inchisoare, pentru savarsirea infractiunii de trafic de…

- Un barbat in varsta de 40 de ani a fost recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii de trafic de ființe umane, savarșit asupra a doua sau mai multe persoane, stabilindu-i-se pedeapsa sub forma de inchisoare pe un termen de 13 ani, cu executarea pedepsei in penitenciar de tip inchis, cu privarea de…

- Astazi, un barbat de 45 de ani din Ocnița a fost reținut de poliție dupa ce acum doua zile a lovit mortal un barbat in apropiere de localitatea Prepelița. Așa cum a fost raportat, șoferul a fugit de la fața locului dupa incident. Cadavrul desfigurat al victimei a fost gasit in data de 25 Ianurie, in…

- Un accident mortal a avut loc marți, 20 decembrie, in jurul orei 18:15, pe DN1C, pe raza localitații Capalna din comuna Galgau. Din primele informații, un barbat de 49 de ani din comuna Caianu Mare (județul Bistrița-Nasaud), care conducea o autoutilitara dinspre Baia Mare inspre Dej, a acroșat cu partea…

- Un barbat din Mures si-a pierdut viata, miercuri dupa-amiaza, dupa ce a fost lovit de trenul Cluj – Oradea la ieșirea din stația CFR Cluj-Napoca. „Azi, in jurul orei 14.30, polițiștii din cadrul Secției Regionale Transporturi Feroviare Cluj au fost sesizați despre producerea unui accident feroviar,…