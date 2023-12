Stiri pe aceeasi tema

- Activitati preventive in judetul Constanta La data de 4 decembrie a.c., politisti din cadrul Biroului Siguranta Scolara au desfasurat actiuni de prevenire a violentei scolare la Scoala Gimnaziala nr. 1 Lumina. La data de 4 decembrie a.c., politisti din cadrul Biroului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii…

- Polițiștii din cadrul Biroului Siguranța Școlara și cei de la Compartimentul de Analiza și Prevenire a Criminalitații au fost prezenți la Școala Gimnaziala „Diaconul Coresi” și la Liceul „Aurel Rainu”, ambele din orașul Fieni, unde au organizat sesiuni interactive de informare a elevilor și cadrelor…

- Polițiștii de la structura de analiza și prevenire a criminalitații au raspuns pozitiv la solicitarea Direcției de Sanatate Publica și au participat, alaturi de copiii de la Școala Gimnaziala ”Paul Banica” din Targoviște și reprezentanții de la Crucea Roșie Dambovița – Filiala Dambovița, la ”Marșul…

- F.T. Și in cursul acestei saptamani, polițiștii prahoveni au desfașurat acțiuni educativ-preventive in unitațile de invațamant, acestea avand drept scop informarea elevilor și a profesorilor in vederea prevenirii și combaterii cazurilor de delincvența juvenila, victimizare a minorilor și absenteism…

- Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Constanta au desfasurat mai mute activitati preventive in municipiu si in judet. Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Constanta au desfasurat mai mute activitati preventive in municipiu si in judet, transmite un comunicat…

- Politistii din cadru Inspectoratului de Politie Judetean Constanta au desfasurat mai multe actiuni preventive in municipiu si in judet. Politistii din cadru Inspectoratului de Politie Judetean Constanta au desfasurat mai multe actiuni preventive in municipiu si in judet, transmite un comunicat din partea…

- Cei 6 elevi coordonați de prof. itinerant Simina Ion s-au remarcat la meciul de fotbal ce a avut loc la Sala Sporturilor din Targoviște, in cadrul Saptamanii Europene a Sportului, ediția 2023, activitate derulata la nivel județean de catre Agenția Naționala pentru Sport. "La aceasta competiție au participat…

- Ieri, 21 septembrie a.c., precum, și in cursul zilei de azi, 22 septembrie a.c., polițiștii Biroului Siguranța Școlara au desfașurat activitați de informare și educativ-preventive la diverse unitați școlare din municipiu Cluj-Napoca. Prezenți la Centrul Școlar pentru Educație Incluziva ,,Miron Ionescu”-…