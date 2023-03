Stiri pe aceeasi tema

- Activitatea economica in zona euro a incetinit in acest an comparativ cu 2022 dar va fi cu mult peste ceea ce se preconiza initial, in pofida inflatiei si crizei energetice, a declarat joi presedintele Bancii Centrale Europene, Christine Lagarde, citata de AFP și Agerpres.

- Activitatea zilnica a inspectorilor de munca a vizat, cu prioritate, sanctionarea muncii nedeclarate, rezultatele controalelor efectuate fiind comunicate saptamanal, catre Inspectia Muncii.Rezultatele obtinute la nivelul judetului Alba, in perioada 09.01.-13.01.2023, in activitatea de control, sunt…

- Majoritatea republicana din Camera Reprezentanților sare in apararea fostului președinte Donald Trump - a votat formarea unei subcomisii de ancheta fața de administrația Biden, pe care o acuza ca a transformat guvernul federal american intr-o „arma”, relateaza Reuters.

- Trei puncte de trecere a frontierei moldo-ucrainene și-au sistat activitatea, anunța Serviciul Vamal. Astfel, potrivit informațiilor, este vorba despre PTF Basarabeasca – Serpniovoe, PTF Ceadir Lunga – Novie Troiani și PTF Mirnoe-Tabaki. Motivul nefuncționarii, conform autoritaților de frontiera, este…

- In loc de motto. Verb german recent: merkeln. Ich merkel, du merkelst, er, sie, es merkelt... Verbul a aparut in anii 2010 si inseamna: a ramane pasiv in chestiuni importante si a nu declara nimic concret... Angela Dorothea Merkel s-a nascut pe 17 iulie 1954 la Hamburg ca fiica a pastorului protestant…

- SRI iese pe piața cu ofranda de Craciun: a desecretizat și publicat pe site-ul propriu toate documentele pe care le-a avut „in pastrare” cu privire la Revoluția din 1989. Ce inseamna „toate”, numai cei de-acolo știu. Suntem anunțați ca gestul este facut, binențeles, la propunerea directorului SRI, Eduard…

- Riscul de mortalitate din cauze cardiovasculare scade spectaculos daca in rutina zilnica este inclusa o activitate fizica viguroasa. Descoperirea a fost facuta de cercetatori de la Universitatea Sydney din Australia.

- Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala (CJRAE) Maramures, in parteneriat cu Inspectoratul Scolar Judetean, au deschis saptamana de activitati ale proiectului educational judetean de voluntariat in cadrul SNAC 2022-2023. Activitatea se deruleaza la sediul CJRAE Maramures. Astfel, elevii…