Stiri pe aceeasi tema

- Activitatea de examinare pentru obtinerea permisului de conducere va fi suspendata temporar, incepand de joi, la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor Bucuresti.

- Activitatea de examinare la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor va fi suspendata pe o perioada nedeterminata, ca urmare a deciziei Prefecturii Bucuresti luata in urma unui Ordin al Ministerului Sanatatii care vizeaza limitarea efectelor epidemiei de coronavirus.

- Pe 22 iunie, la Suceava se va relua activitatea de examinare la proba teoretica pentru obținerea permisului de conducere. Subprefectul Daniel Prorociuc a declarat prin telefon, la Radio Top, ca pentru a preveni raspandirea noului coronavirus și pentru derularea in condiții de siguranța a activitații…

- Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor Suceava reia activitatea de examinare la proba practica in vederea obținerii permisului de conducere, incepand cu data de 02.06.2020. Ținand cont de situația epidemiologica generata de virusul SARSCOV -2, pentru eficientizarea…

- Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor Covasna informeaza cetațenii despre faptul ca, incepand cu 2 iunie 2020, va fi reluata activitatea de examinare la proba practica in vederea obținerii permisului de conducere. Potrivit comunicatului de presa postat…

- Direcția Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor anunța ca activitatea de examinare va fi reluata treptat. Pentru desfașurarea in condiții de siguranța a activitații de examinare la proba practica vor fi respectate, cu strictețe, urmatoarele masuri de protecție in vederea prevenirii…

- Serviciul Public Comunitar Regim Pemise și Inmatriculare a Vehiculelor Maramureș va relua, incepand cu data de 2 iunie a.c., activitatea de examinare la traseu a candidaților in vederea obținerii permisului de conducere, in conformitate cu prevederile legislației in vigoare, respectarea masurilor de…

- Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor isi reia activitatea de examinare la proba practica pentru obtinerea permisului de conducere Incepand de maine, 19 mai a.c., activitatea de programare a candidatilor la proba practica traseu se reia si se va desfasura…