Activistul ucrainean care îi ajută pe tinerii refugiați în propria țară. „N-au nevoie de compătimire, ci de un sprijin real” Activistul Oleksandr Reșetkov, care locuiește in continuare la Kiev, facea in urma cu un an proiecte pentru tinerii din mediul rural. Astazi ii sprijina pe cei din zonele ocupate sau cei refugiați in propria țara sa-și gaseasca un drum. Acesta povestește pentru Libertatea și ce moment straniu a trait la Strasbourg, cand pe cer a aparut un elicopter. Pe 24 februarie 2022, cand Rusia intra cu tancurile in Ucraina și incepea asaltul asupra Kievului, Oleksandr Reșetkov hotara ca va ramane in țara, in incercarea de a gasi mijloacele prin care va putea sa-i ajute pe militari sau pe cei alungați din… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

