- Activisti de mediu din grupul Extinction Rebellion au inverzit apa din Marele Canal din Venetia, sambata, folosind un colorant, in semn de protest fata de ceea ce ei considera a fi o lipsa de progres la summitul COP28 privind clima, din Dubai, relateaza Reuters. Totodata, portiuni mici de rauri si canale…

- Activiștii de mediu reușesc destul de greu sa protesteze impotriva industriei combustibililor fosili la summit-ul COP28 privind schimbarile climatice. In Emiratele Arabe Unite exista condiții speciale pentru proteste, in general, nu numai in cazul acesta, iar libera exprimare pe teme sensibile este…

- Continue reading Activitați la Apahida in cadrul Someș Delivery prin care activiștii militeaza pentru a avea cel mai mare spațiu public verde la Someș, continuu și minim invaziv at Info real.

- In Malaga, oras in regiunea Andaluzia, Spania, s au desfasurat timp de doua zile 28 29 septembrie 2023 lucrarile Comitetului European al Regiunilor, respectiv Cea de a 19 a intalnire a Comisiei pentru Mediu, Schimbari Climatice si Energie ENVE .Tema comisiei este "Catre un pact verde global prin transformarea…

- Parcul Tineretului s-ar putea micșora cu șapte hectare daca dezvoltatorii imobiliari vor avea caștig de cauza la voturile Camerei Deputaților privind Codul Urbanismului și Legea Spațiilor Verzi, ambele amanate pentru septembrie 2023. In timp ce Uniunea Europeana incearca sa conserve spațiile verzi din…