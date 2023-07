Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți activiști pentru drepturile animalelor s-au adunat vineri in apropierea Vaticanului, imbracați in pelerine roșii și coarne false, pentru a-l indemna pe Papa Francisc sa denunțe ceea ce ei considera a fi „practica barbara a luptelor cu tauri”.Activiștii s-au adunat in apropierea vechii cetați…

- Lisabona se pregateste pentru vizita de saptamana viitoare a papei Francisc, iar o cofetarie locala a lansat un nou produs pentru a marca acest eveniment: o prajitura cu chipul suveranului pontif, care se vinde deja cu rapiditate, informeaza Reuters. CITESTE SI Video| Incendii devastatoare in…

- Vaticanul a publicat joi programul vizitei pe care papa Francisc o va efectua in Mongolia intre 31 august si 4 septembrie, informeaza DPA.Liderul spiritual al Bisericii Catolice va sustine patru discursuri si va oficia o liturghie, potrivit anuntului facut de Sfantul Scaun. CITESTE SI BREAKING…

- Papa Francisc, in varsta de 86 de ani, va fi operat la abdomen miercuri dupa-amiaza la spitalul Gemelli din Roma, a anunțat Vaticanul intr-un comunicat, potrivit Reuters. Sfantul Scaun a spus ca echipa medicala a Papei a decis in ultimele zile ca este necesara o intervenție chirurgicala. Se așteapta…

- Cardinalul italian Matteo Zuppi, insarcinat de Papa Francisc cu o misiune de pace in incercarea de a ajuta la incheierea razboiului din Ucraina, a plecat luni spre Kiev pentru o vizita de doua zile in cursul careia va avea discutii cu autoritatile guvernamentale, relateaza Reuters. Vaticanul a anuntat…

- Sapte tineri activisti care protesteaza impotriva schimbarilor climatice s-au urcat duminica in Fantana Trevi din Roma si au turnat carbune diluat in apa pentru a o innegri, transmite Reuters, potrivit news.ro.Protestatarii din grupul ”Ultima Generazione” (”Ultima generatie”) au ridicat pancarte…