- Cateva sute de activisti evrei americani progresisti au ocupat luni, in mod pasnic, Statuia Libertatii din New York pentru a cere Israelului incetarea focului si a "bombardamentului genocidar asupra civililor palestinieni din Gaza", transmite AFP, citat de news.ro.Imbracati in tricouri negre pe care…

- Premierul Benjamin Netanyahu a declarat luni ca apelurile pentru incetarea focului intre Israel si Gaza sunt apeluri pentru ca Israelul sa se predea Hamas, informeaza The Times of Israel, preluat de news.ro. Netanyahu a dat ca exemplu SUA, care nu au acceptat „o incetare a focului” in cazul atacului…

- Mii de persoane din New York, inclusiv membri ai comunitații evreiești ortodoxe, au ieșit in strada sambata (28 octombrie) pentru a cere incetarea focului in Gaza, in contextul in care Israelul a lansat ceea ce a numit “a doua faza” a unui razboi menit sa zdrobeasca gruparea militanta palestiniana Hamas.…

- Sondaje realizate recent in Marea Britanie și SUA indica faptul ca britanii și americanii sunt mai degraba pentru incetarea focului in Orientul Mijlociu, in contextul in care administrațiile americana și britanica au recunoscut dreptul Israelului de a se apara dupa atacul Hamas, iar Israel spune ca…

- Organizația palestiniana Hamas a lansat o oferta catre Israel care consta in eliberarea unor ostatici israelieni in schimbul incetarii imediate a focului, potrivit BBC. Discuțiile continua, dar Israelul a refuzat aceasta oferta. Se estimeaza ca Hamas deține 203 de ostatici in Gaza, toți rapiți in timpul…

- Cel putin o suta de protestatari au ocupat miercuri o cladire a Congresului SUA pentru a cere alesilor si administratiei presedintelui Joe Biden sa faca presiuni pentru o incetare a focului in Fasia Gaza, bombardata de Israel dupa atacul Hamas din 7 octombrie, relateaza AFP.

- Papa Francisc a cerut duminica incetarea atacurilor si violentelor in Israel si Gaza, spunand ca terorismul si razboiul nu vor rezolva nicio problema, ci doar vor aduce suferinta si moarte oamenilor nevinovati, relateaza Reuters si AFP. „Urmaresc cu ingrijorare si durere ceea ce se intampla in Israel”,…