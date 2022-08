Stiri pe aceeasi tema

- Electrica a raportat pierderi de 175,5 milioane de lei in prima jumatate a anului 2022, fata de un profit net de 76,1 milioane de lei in perioada similara a anului trecut, potrivit Raportului semestrial consolidat al grupului transmis miercuri Bursei de Valori Bucuresti. „Principalul impact negativ…

- Vadim Ceban, Președintele Consiliului de Administrație al Moldovagaz SA, a dat citeva explicații privind plata gazelor naturale in luna august și a spus ca deficitul de numerar al companiei in aceasta luna va constitui 285,4 milioane de lei, relateaza Noi.md El a menționat ca volumul achizițiilor de…

- Grupul Alro, unul dintre cei mai mari producatori de aluminiu integrati pe verticala din Europa, a inregistrat in primul semestru o cifra de afaceri de 2,1 miliarde lei, in crestere cu 39% fata de aceeasi perioada a anului trecut, datorita cererii mai mari de aluminiu de pe pietele internationale, conform…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Depozitarul Central continua procesul de transformare digitala si impreuna cu partenerii de la Aurachain si eVOTE lanseaza Platforma Inrolare Investitori. Prin intermediul acestei platforme, dupa parcurgerea unui proces de identificare a persoanelor fizice, se deschid…

- Acesta a mai ocupat si in trecut aceasta functie. ”Societatea Oil Terminal SA informeaza actionarii cu privire la faptul ca, in cadrul sedintei Consiliului de Administratie desfasurata in data de 04.08.2022, administratorii societatii au ales in calitate de presedinte al Consiliului de Administratie,…

- ”One United Properties (BVB: ONE), investitor si dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidentiale, de birouri si mixte de ultima generatie din Bucuresti, Romania, anunta inchiderea operatiunii de majorare a capitalului social in data de 3 august si atragerea a 253,7 milioane de lei. Procesul…

- Viorel Sorin Ciutureanu a fost numit in calitate de Director General provizoriu al Oil Terminal si Adriana Frangu in calitate de Director Financiar provizoriu, pentru inca patru luni, potrivit datelor transmise de Bursa de Valori Bucuresti.Acestora urmau sa le exprire mandatele pe 02.07.2022, in conformitate…

- Bursa din New York a scazut cu circa 20%. Indicele de referinta BET al Bursei de Valori Bucuresti, a scazut cu 1,5% la inceputul sesiunii de tranzactionare de astazi, inregistrandu-se schimburi pe actiuni in valoare de peste 7 milioane de lei in prima ora