Acţiunile Uber au scăzut cu 5% marţi, după publicarea unor venituri trimestriale sub aşteptări, chiar dacă previziunile sunt optimiste Profitul pe actiune a fost de 18 centi, fata de o pierdere de 1 cent asteptata de analisti, potrivit datelor Refinitiv. Compania a obtinut venituri de 9,23 miliarde de dolari fata de 9,33 miliarde de dolari asteptate de analisti. Veniturile trimestriale au crescut cu 14% fata de acelasi trimestru al anului trecut. Uber a raportat un profit net de 394 de milioane de dolari, sau de 18 centi pe actiune, in comparatie cu o pierdere neta de 2,6 miliarde de dolari, sau de 1,33 de dolari pe actiune, in acelasi trimestru al anului trecut. Acesta include un beneficiu net de 386 de milioane de dolari din… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

