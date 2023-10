Stiri pe aceeasi tema

- Actiunile SAS au scazut miercuri cu pana la 95%, dupa ce compania aeriana scandinava a anuntat marti o restructurare pentru a preveni falimentul, aducand la bord noi investitori mari si stergand participatiile celor peste 250.000 de actionari, transmite Reuters, citat de news.ro.Cel mai mare transportator…

- Secretarul de stat al SUA Antony Blinken, aflat intr-o vizita surpriza la Kiev, a anuntat miercuri un nou ajutor din partea tarii sale catre Ucraina ”in valoare totala de peste un miliard de dolari” pentru a face fata invaziei ruse, relateaza Agerpres . ”Statele Unite s-au angajat sa ofere Ucrainei…

- Autoritatile judiciare americane au anuntat marti ca au desfiintat - cu ajutorul mai multor state, inclusiv a Romaniei - o retea internationala de piraterie informatica numita Qakbot, care a infectat peste 700.000 de computere din intreaga lume si le-a costat pe victime zeci de milioane de dolari…

- Guvernul de la Copenhaga a prezentat vineri un proiect de lege pentru interzicerea arderii Coranului, dupa tulburarile declansate in mai multe tari musulmane de profanarea cartii sfinte a islamului pe teritoriul Danemarcei, relateaza AFP si Reuters, preluate de Agerpres.

- Statele Unite ale Americii au anuntat luni ca vor trimite Ucrainei un nou pachet de asistenta de securitate in valoare de 200 milioane de dolari. Este vorba de munitie pentru apararea antiaeriana si artilerie, capacitati antiblindate si echipamente de deminare.

- Venitul mediu al salariatilor TAROM a crescut cu peste 18% in 2023, fata de aceeasi perioada a anului trecut, peste rata actuala a inflatiei, precizeaza operatorul aerian national intr-un comunicat. „Ca urmare a unor afirmatii transmise catre mass-media de catre reprezentantii Sindicatului Unit TAROM,…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in declin cu 0,6% si majoritatea sectoarelor si burselor majore au fost in scadere. Indicele actiunilor companiilor producatoare de bunuri de uz casnic a coborat cu 2,6%, in timp ce actiunile bancilor au crescut cu 0,5%. Indicele Stoxx 600 a castigat 2,94% saptamana…