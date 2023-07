Compania a adaugat aproape 6 milioane de abonati trimestrul al doilea, de aproape trei ori peste asteptarile Wall Street, datorita reprimarii partajarii parolelor si introducerii unui nivel de abonament mai ieftin, care este la pachet cu publicitate. Cu toate acestea, cresterea trimestriala a veniturilor si estimarile companiei au fost sub estimari, ceea ce l-a determinat pe co-directorul general Greg Peters sa avertizeze ca ar fi nevoie ”de mai multe trimestre” pentru a observa profituri din aceste eforturi. Actiunile Netflix, care au crescut cu peste 60% in acest an, se indreapta spre cea mai…